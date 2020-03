LA POSIZIONE

PADOVA «Parto da una premessa fondamentale: le decisioni dell'autorità sanitaria nazionale per me non si discutono, punto e basta. Se il governo ha scelto di introdurre ulteriori restrizioni, sicuramente lo ha fatto basandosi sui validi ragionamenti del comitato scientifico a cui si appoggia. E questi tecnici a loro volta fanno riferimento alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità». Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, evita polemiche e promuove la scelta di Palazzo Chigi di chiudere le attività ritenute in questo delicato momento non essenziali per il Paese. Lo fa pur sapendo che «queste ulteriori restrizioni metteranno ancor più in difficoltà le aziende, anche perché oggi come oggi è impossibile ipotizzare quando realmente avverrà la ripresa. Ci saranno aziende riflette il presidente che chiuderanno e perderanno fette di mercato a vantaggio di altre che invece potranno rimanere aperte e quindi trarne vantaggio. Ma in momenti così delicati e concitati un governo a volte deve prendere anche decisioni difficili che per forza penalizzano qualcuno».

LA SITUAZIONE

Santocono sa bene che, indipendentemente dal decreto per il quale molti imprenditori padovani attendono ancora le specifiche, molte imprese si sono comunque fermate autonomamente. «Penso soprattutto al campo manifatturiero. A livello regionale osserva Santocono il 30% delle realtà si è fermato per mancanza di materie prime. Secondo i nostri calcoli, la percentuale potrebbe essere la stessa anche prendendo in esame solamente la provincia padovana». Santocono capisce bene il balletto di ieri tra il governo e Confindustria, con la firma ufficiale del decreto che tardava ad arrivare proprio per le pressioni dell'associazione degli industriali: «Confindustria ha voluto chiarire che per alcune attività ritenute essenziali c'è dietro un'intera filiera evidenzia - e quindi ha chiesto di integrare il numero di attività che possono rimanere aperte. È una posizione legittima».

IL FUTURO

Lo sguardo della Camera di Commercio, che nei prossimi giorni avrà il quadro dettagliato delle aziende chiamate alla chiusura, è comunque già rivolto anche ai prossimi mesi. «Il grande desiderio è quello di ripartire a maggio dice Santocono anche se oggi ho sentito il governatore Zaia auspicare una vera e propria ripresa per il mese di giugno. In ogni caso dovremo ragionare per bene sui contributi che arriveranno dal governo a sostegno delle imprese, perché per ora mancano ancora i decreti attuativi e quindi non ci sono certezze. Da quel che ho visto c'è stata giustamente una grande attenzione per le piccole imprese, ma bisognerà trovare risorse per le medie e grandi aziende. Sappiamo bene che dopo questa pandemia nulla sarà come prima, perché per molte imprese è stata una vera e propria tragedia». E la Camera di Commercio, intanto, come si comporta? «Abbiamo fatto importanti investimenti in ambito tecnologico risponde il presidente e così dei nostri 104 dipendenti già adesso il 95% sta lavorando da casa senza problemi».

