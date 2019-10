Sono qui dal 1989, così sono riuscito a resistere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da quando ho aperto la mia attività, il Supermercato del Tessuto in via Colonnello Galliano, a un passo dal complesso di via Anelli, sono passati trent'anni. Nel 1989 questo posto era un'oasi tranquilla, poi giorno dopo giorno è diventato un inferno. Ora il peggio è passato, ma questa zona resta marchiata da quello che è successo. Si porta dietro una sorta di etichetta che va staccata al più presto. Oggi è un giorno importante perché la demolizione di quei palazzi per noi è una grande notizia e ora speriamo di tornare alla quiete di...