«Sono persone senza scrupoli: lungo lavoro per incastrarli»

IL COMANDANTEPADOVA È partito tutto da una denuncia ricevuta nella sua stazione. Ascoltando il racconto di un anziano sacerdote padovano, il luogotenente Giancarlo Merli aveva percepito subito che dietro quella truffa poteva nascondersi un sistema articolato che portasse a colpi in serie. Era proprio così, e ora che i quattro finti avvocati sono finiti in carcere il comandante della stazione di Prato della Valle racconta l'operazione. «A sentire le parole dell'anziano sacerdote che mi raccontava come dei farabutti si erano impossessati di...