«Sono interventi strategici, utilizziamo aziende venete»

I COSTRUTTORIPADOVA Non solo il nuovo ospedale, o il nuovo stadio del Calcio Padova. È tutta la città del Santo che sembra rialzare la testa per quanto riguarda il mondo delle costruzioni, anche private. Segni e segnali positivi, seppur di poco, che il presidente di Ance Veneto, l'associazione dei costruttori edili, Giovanni Salmistrari, non esita a riconoscere come fondamentali. L'analisi, giocoforza, parte dal nuovo ospedale che porterà a Padova Est investimenti e una nuova valutazione del mercato, rilanciando un'area che da sempre...