«Sono felice e orgogliosa di aver aderito alla campagna vaccinale». Sono le parole della professoressa Francesca Pazzaglia, 60 anni, responsabile del Master interateneo di II livello Psicologia architettonica e del paesaggio dell'Università di Padova, che nel 2020/2021 raggiunge la sua quarta edizione. La docente è stata tra i primi ad essere vaccinati, ieri, alla Croce Rossa di Padova.

Professoressa Pazzaglia come si sente dopo la vaccinazione?

«Molto bene. Credo che il vaccino sia fondamentale per superare questo momento di crisi, infatti ho risposto immediatamente alla chiamata dell'ateneo».

Finora ha fatto lezione a distanza o in presenza?

«Un po' e un po'. Nel secondo semestre è prevista la didattica duale, faccio anche lezione in aula e fortunatamente gli spazi sono ampi in proporzione al numero di studenti che partecipano. Credo che non si tornerà mai più alle classiche lezioni in presenza, si può pensare ad una didattica mista condividendo a distanza materiali, slide, progetti, video. Parlo di una modalità di insegnamento interattivo, che crei link e stimoli tra chi è in aula e chi è a casa».

Che problemi ha riscontrato in questo periodo?

«All'università, nessuno. A preoccuparmi sono i mezzi pubblici. Sono una pendolare, abito a Venezia, per arrivare a Padova prendo il treno e le corse al ritorno sono sempre molto affollate. Più che in aula, non mi sentivo sicura lì».

