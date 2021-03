Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHIUSURASACCOLONGO Sandro Cucuccio è l'ultimo in ordine di tempo a chiedersi se ci sarà una riapertura della sua attività, ora che il suo centro Élan Vital di Saccolongo ha ricevuto l'intimazione di sfratto per il mancato pagamento dell'affitto dello stabile adibito a palestra.Lei è più un imprenditore che un semplice istruttore o titolare, eppure non è trattato come tale e non le vengono riconosciuti ristori.«Sì, il Gruppo Élan...