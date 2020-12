LA GUARIGIONE

PIOVE DI SACCO «Non è ancora passata perché sarà lunga, ma non importa il tempo, l'essenziale è che sono qui a casa, quando un medico ti dice in faccia che potevi anche morire, in un attimo ti cambia tutto». A parlare è Roberta Zerbetto, dinamica signora di Arzergrande, 53 anni, per lungo tempo creatrice di abiti da sposa a Piove di Sacco, reduce da una degenza anche in terapia intensiva all'Immacolata Concezione, dopo aver contratto il Covid. «La mia storia inizia l'11 novembre con i primi sintomi, poi il tampone il 13, risultato positivo, il 15 mio marito chiama il 118 per la prima volta, vengo trasportata al Pronto Soccorso e poi dimessa con la diagnosi di polmonite bilaterale allo stadio intermedio e cura da fare a casa», spiega Roberta. La malattia però persiste nonostante le prime cure: «Domenica sera 22 sale la febbre a 39 e non va più giù, il mio corpo ormai è inerme e pieno di dolori, forse non ero neanche più lucida. Il giorno dopo vengono a casa i medici dell'Usca a visitarmi, mi auscultano i polmoni e sono pieni di acqua, mi ordinano un diuretico, ma il mio medico di base Nicolò Di Dia chiede l'intervento del 118 per la seconda volta».

Roberta Zerbetto arriva di nuovo in ospedale, da una Tac la situazione appare molto grave: «I sanitari mi hanno subito somministrato la morfina e ricoverata in terapia intensiva, dove sono rimasta tre giorni e poi spostata in reparto perché avevano bisogno del posto letto, anche se ero in precarie condizioni. Il sabato successivo l'infermiera che mi seguiva mi viene vicino, dormivo sempre sotto sedazione anche perché fare il casco con l'ossigeno era davvero pesante, e tutta contenta mi informa che erano appena arrivate le sacche di plasma immuni. Iniziamo a farle e vedrai che comincerà ad andare meglio, siamo stati fortunati ad averle. Queste parole - aggiunge Roberta - mi resteranno impresse e in effetti nei successivi quattordici giorni di degenza nel reparto Medicina Covid le cose sono andate migliorando, anche se ora, a casa, sono ancora molto debole e mi emoziono con poco», prosegue commossa con un filo di voce e un nodo alla gola.

Roberta Zerbetto sente comunque dentro di sé un grande sentimento di gratitudine, che vuole esternare: «Ringrazio quanti, una volta superato il virus, donano il plasma immuni, è solo per merito delle due sacche di plasma che ho avuto la fortuna di avere che mi sono salvata, ma anche tutti i medici e gli infermieri della terapia intensiva Covid dell'ospedale di Piove che nei tre giorni di ricovero mi hanno coccolata e accudita con tanta passione, come pure tutto il reparto Medicina Covid, dove ognuno è sempre stato pronto a una parola gentile e a non farmi mancare niente, nonostante la stanchezza».

Nicola Benvenuti

