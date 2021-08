Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Il monitoraggio non mente e racconta che crescono i nuovi casi della settimana dal 2 all'8 agosto nei comuni del padovano. La risultante è che la variante Delta sta ormai dilagando. Soltanto 18 su 102 i comuni che non hanno registrato nuovi casi, quando invece appena un mese fa gran parte della provincia si era liberata dalla pandemia.C'è un dato però che appare significativo. Come nelle precedenti ondate Padova città...