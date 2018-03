Sono 18mila gli anziani che vivono soli, l'impegno della comunità di Sant'Egidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI AIUTIPADOVA Più salvagenti per mantenere a galla i più deboli. A Padova gli over 65 sono oltre 65.000 e, di questi, circa il 30% vivono soli. Gli ultra ottantacinquenni ammontano a più di 10mila, di cui il 45% in solitudine. Cinquemila quelli in condizione di disagio. A livello provinciale questi dati vanno moltiplicati per quattro, a testimoniare un'umanità spesso dolente, così fragile da poter essere presa facilmente di mira da persone spregiudicate o semplicemente costretta a fare i conti con pesanti difficoltà legate al vivere...