SOLUZIONI

PROVINCIA A Veggiano una soluzione è stata trovata: non ci sarà alcuna interruzione delle lezioni in concomitanza con le giornate di voto in programma il 20 e il 21 settembre. I tre seggi elettorali che solitamente vengono allestiti all'elementare Manzoni, costringendo a casa 220 alunni, saranno spostati al piano terra della parte storica della vicina scuola media, edificio che un paio di anni fa è stato ampliato offrendo nuovi spazi agli alunni. La possibilità di destinare tutto il piano terra di questa ala della scuola alle necessità richieste durante le fase di elezione permette al Comune di separare fisicamente questi ambienti dal resto del plesso scolastico, senza alcuna promiscuità delle aule. «Sono stati effettuati i sopralluoghi con i carabinieri - ha spiegato il sindaco Simone Marzari - ed è stata confermata l'idoneità degli spazi che abbiamo individuato alla scuola media, il tutto ovviamente autorizzato dalla Prefettura. Abbiamo la fortuna di poter contare su tre aule libere al piano terra della scuola, spazio dotato anche di servizi igienici distinti e di un ingresso indipendente dal resto del plesso scolastico. La decisione è stata discussa anche con la coordinatrice del plesso che ha dato la propria disponibilità». Intanto si stanno ultimando i preparativi per allestire le classi delle due scuole del territorio in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. «Per il prossimo fine settimana saranno date le informazioni utili ai rappresentanti di classe su servizi pre scuola, trasporto, mensa e il servizio educativo per i minori ,che sono confermati - ha precisato Marzari - Prima non è possibile dare indicazioni certe, quindi chiedo a tutti di pazientare».

A Piove di Sacco quasi tutti i seggi elettorali sono situati in luoghi alternativi alle scuole: ieri mattina la sotto commissione elettorale circondariale ha autorizzato il cambio di sede. «I seggi elettorali usciranno dalle scuole di Piove, le lezioni non si interromperanno e non avremo migliaia di persone che transitano per le aule dei nostri figli» annuncia il sindaco Davide Gianella. «Lo sforzo è stato enorme, da parte di Giunta, ufficio elettorale e demografici ed ufficio tecnico, però ne è valsa la pena. Tanto nei vecchi seggi quanto nei nuovi, i cittadini troveranno personale che fornirà indicazioni su dove andare a votare. Come indicato dalla Prefettura, non verranno cambiate le schede elettorali, visto che a settembre lo spostamento sarà in via sperimentale. Se tutto funzionerà, diventerà definitivo da ottobre in poi per tutte le prossime elezioni».

«I quattro seggi della scuola primaria Umberto I saranno allestiti palestra della stessa scuola, tre della primaria Boschetti Alberti al palazzetto Borgo Rossi, quattro seggi della elementare Dante Alighieri di Sant'Anna alla Casa delle associazioni che sorge vicino, tre seggi della primaria di Corte nella palestra della scuola media, due seggi della elementare di Arzerello, sempre in palestra della scuola, mentre un unico seggio presso la casa soggiorno di via San Rocco per gli ospiti della Casa di Riposo Umberto I. Rimarranno dove sono, per mancanza di adeguate e praticabili alternative, i seggi presso la scuola dell' infanzia di Tognana e di Piovega. Per ogni sezione elettorale verrà montata una stanza della misura di 6 metri per 6 metri con altezza di 2,70, con porta e soffitto a griglia. «Così - conclude il sindaco Gianella - vengono garantiti la sicurezza, l'aerazione e il comfort, oltre che la sorveglianza del seggio».

