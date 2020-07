«Siamo arrivati in piena notte e abbiamo trovato i condomini in strada, impauriti, ma la cosa importante è che tutti stanno bene. Ci sono diverse persone anziane che abitano in questo condominio e l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo». Ieri mattina l'amministratrice Anna Cacco è tornata nel condominio di via Monte Suello per un veloce sopralluogo in attesa dell'intervento dei periti per quantificare il danno e attivare gli interventi necessari.

«In questo momento abbiamo avvisato l'assicurazione dello stabile e stiamo aspettano i periti, per poi procedere con gli interventi ha spiegato la donna- lo stabile e gli alloggi interessati dal fumo hanno bisogno di un intervento di sanificazione da parte di una ditta del settore. I danni maggiori li hanno avuti l'appartamento dei ragazzi e quello accanto. Per quanto riguarda i condomini chi ha avuto la possibilità di essere ospitato presso parenti e familiari è andato, al momento rimangono in tre: la signora che vive all'ultimo piano, e altri due condomini che si affacciano sull'altro lato e che non sono stati interessati dal fumo». «Un fatto simile è successo anche a me tre anni fa, e sempre con una batteria a litio che è scoppiata precisa ancora la donna - dovrebbero dirlo che sono pericolose».

Ba.T.

