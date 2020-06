I NUMERI

PADOVA Nessun decesso, una nuova positività riscontrata e solo sette pazienti ricoverati negli ospedali di Padova e provincia, di cui uno in terapia intensiva ma affetto anche da altre patologie, comunque in via di miglioramento. É l'incoraggiante quadro uscito dall'ultimo Report stilato da Azienda Zero. Dunque la situazione continua ad essere rassicurante: il cluster di Vo' si è azzerato mentre il territorio padovano nel suo complesso conta solamente 53 positivi. In isolamento domiciliare permangono 96 persone e sono saliti a quasi 3600 i pazienti negativizzatisi.

Intanto da quel 21 febbraio, quando vennero diagnosticati i primi due pazienti di Vo' colpiti da Coronavirus, l'Azienda ospedaliera universitaria ha dimesso 318 persone guarite, il Covid hospital di Schiavonia 280, e altre 11 tra gli ospedali di Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco, lo Iov e la casa di cura Villa Maria. Gli ospedali di comunità di Camposampiero e Padova (villa Maria) ne hanno dimessi altri 66. E per chi ha superato la malattia ma ne vive ancora gli strascichi psicologici, per chi c'è ancora in mezzo e ha bisogno di un aiuto per affrontare la situazione, Telefono Amico corre in soccorso.

Quasi 2mila conversazioni WhatsApp in tre mesi su scala nazionale per sfogarsi e lanciare un sos: l'emergenza Covid-19 ha provocato un vero e proprio picco del servizio di messaggistica istantanea dell'organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia che, nei mesi del lockdown e immediato post lockdown, ha visto ampiamente raddoppiare le richieste.

Attivato in forma sperimentale nel 2017, il servizio WhatsApp Amico in questi anni è stato gestito dai volontari di un solo centro territoriale di Telefono Amico Italia: il centro locale di Padova. Il grande aumento delle richieste di contatto ha, tuttavia, spinto l'organizzazione di volontariato a coinvolgere nell'iniziativa anche altri centri territoriali, in modo da poter offrire un servizio sempre più tempestivo e capillare. «Negli ultimi tre anni spiega Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Padova e vicepresidente di Telefono Amico Italia grazie all'impegno di 20 volontari abbiamo gestito quasi 7mila conversazioni WhatsApp. Ora, grazie alla partecipazione degli altri centri locali, i volontari in campo sono già più di 50 e sicuramente aumenteranno nei prossimi mesi, permettendoci di aiutare sempre più persone in difficoltà. Tutti hanno seguito un corso di formazione specifico e molto approfondito con focus sulla comunicazione». Il servizio WhatsApp Amico è attivo tutti i giorni alle 18 alle 21: per chiedere aiuto basta scrivere un messaggio al 345.0361628.

