PADOVA Solidarietà Ambiente Lavoro, la lista promossa d Rifonda Comunista e Pci che candida a presidente della Regione Paolo Benvegnù, ha presentato ieri mattina i 9 candidati padovani ed ha avviato la raccolta di firme per la presentazione delle liste. Prima in lista il consigliere comunale Daniela Ruffini seguita da Ismail Ait Yahya, Giorgia D'Andrea, Roberto Magnarello, Liliana Frascati, Giuseppe Palomba, Sara Maria Saez, Gialuca Visentin e Sara Vittadello.

«Ci sono 20 giorni per raccogliere 600 firme per Padova che in realtà si riducono a 15 perché servono 5 giorni per le autenticazioni - osserva Palomba, segretario provinciale di Rifondazione - Ci chiediamo se questa è democrazia. La lista non è composta solo da appartenenti ai partiti ma sono rappresentanti delle tante realtà sociali. Zaia non ha indetto i comizi elettorali ma nessuno dell'opposizione lo ha rilevato - incalza Ruffini - Il tempo è ridotto e non tutti hanno un consigliere regionale che cambia gruppo all'ultimo minuto per spianare la strada ad un candidato». Palese riferimento al consigliere Piero Ruzzante (Leu) che, da poco, ha partecipato alla costituzione del Veneto che vogliamo a sostegno di Arturo Lorenzoni.

«Avrei evitato questa avventura ma voglio dare una mano, la nostra campagna non prevede cartelloni giganti come per gli altri. A parte la mancanza di fondi, pensiamo che sono stati persi 100 mila posti di lavoro: sarebbe un affronto alle tante persone in difficoltà. Saremo presenti ai mercati, davanti alle fabbriche, nelle piazze, ovunque ci siano persone alle quali illustrare il nostro programma teso a rovesciare le politiche di Lega e centrodestra che governano da 25 anni. Per questo la nostra lista si chiama Solidarietà Ambiente Lavoro».

«In primis servono investimenti per le famiglie perché se le famiglie possono spendere l'economia gira garantendo un reddito che permetta una vita dignitosa - afferma Ruffini - Servono interventi efficaci sull'ambiente e sulla salute. La nostra città è l'emblema dello scempio del territorio, siamo la città più cementificata d'Italia e tra le più inquinate d'Europa - dice Ruffini -, altro cardine la salute dove abbiamo visto l'opera di Zaia e non solo. Abbiamo moltissime eccellenze ma mancano la sanità di base, i consultori, i servizi sul territorio. Costruiranno un altro ospedale per le eccellenze, il Sant'Antonio verrà smantellato e il Giustinianeo, l'ospedale della città, sarà di serie b». La lista propone tra l'altro il recupero del patrimonio pubblico con finalità sociali. «I soldi ci sono e vanno recuperati con la giusta tassazione progressiva dei redditi, con la lotta feroce all'evasione e con la tassa sulle grandi ricchezze».

Luisa Morbiato

