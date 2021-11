Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLESINO La Solesinese torna a viaggiare in classifica e lo fa portandosi a quota 17 punti. Dopo la sconfitta della scorsa settimana subita in casa del Rovigo, la squadra di mister Belloni si rifà nello scontro tutto padovano. Pure il team di mister Corestini proveniva dal ko, più sonoro però, in casa contro la Fiessese per 4-0. Nello scontro diretto di ieri il 2-0 finale premia la squadra che punta ai vertici della classifica del girone e...