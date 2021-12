Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOSOLESINO Luci abbassate nel comune di Solesino che si chiude quasi in una specie di mini zona gialla per evitare nuovi contagi. Le tanto attese festività natalizie, anche per quest'anno nel paese della Bassa, non saranno festeggiate in piazza: stop a tutte le manifestazioni previste fino al 31 dicembre. Il sindaco Elvy Bentani corre ai ripari emanando un'ordinanza che prevede a partire da oggi, la sospensione di tutte le attività...