SOLESINO Dopo il Comune di Monselice, primo in assoluto, anche quello di Solesino ha avviato la procedura per la valutazione del riconoscimento della dichiarazione di esistenza dello stato di crisi per calamità. L'emergenza Coronavirus ha di fatto messo in ginocchio numerose attività economiche, per non dire quasi tutte, che oggi si trovano anche ad affrontare l'incertezza data dal non sapere quando la situazione potrà ritrovare un po' di normalità. Ne è perfettamente consapevole il primo cittadino di Solesino Elvy Bentani, che ha quindi inviato una lettera alla Regione del Veneto, alla Direzione della Protezione Civile e alla Polizia Locale.

La premessa da cui il sindaco Bentani è partito per redigere il testo della richiesta, come già aveva fatto la collega di Monselice Giorgia Bedin, è lo stato della situazione attuale. A cominciare dai primi accertamenti di pazienti positivi al Coronavirus ricoverati all'ospedale monselicense Madre Teresa di Calcutta, per arrivare poi allo sviluppo dello scenario epidemiologico ancora oggi in evoluzione, che ha portato a numerose ordinanze emanate dalle varie istituzioni. «A seguito dello stato di emergenza e di allarme sociale e delle stesse misure adottate dalle autorità, le attività economiche e produttive, nel particolare i negozi e i commercianti del territorio, hanno subito e continuano a subire una ricaduta economica con gravi ed evidenti danni economici fa notare il sindaco Considerata l'eccezionale dell'evento, abbiamo quindi ritenuto opportuno attivare le procedure per la richiesta di riconoscimento della dichiarazione di esistenza dello stato di crisi per calamità».

Il sindaco di Solesino si rivolge poi però anche ai cittadini. «In questi giorni siamo tutti preoccupati ed è giusto sia così afferma Ma la preoccupazione, che significa prima di tutto attenzione per la salute pubblica, non deve assolutamente trasformarsi in allarmismo. La cosa più importante è stare uniti, mantenere la calma e fidarsi delle istituzioni, seguendo esclusivamente le indicazioni fornite dai canali ufficiali». La scorsa domenica il sindaco Bentani ha aspettato con ansia la riapertura del mercato settimanale, e anche se alla fine il maltempo ha ostacolato il lavoro dei commercianti, il primo cittadino lancia un accorato appello. «Facciamo acquisti al mercato e nei negozi di vicinato afferma Ci sono tanti prodotti e tutti sicuri, l'aria è sempre pulita e la gentilezza non manca mai».

Simile appello era stato lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Monselice Giorgia Bedin, che aveva fatto dell'importanza di garantire un supporto concreto ai lavoratori che sono stati travolti dall'emergenza Coronavirus una delle proprie priorità. «L'impatto più devastante di questo virus è sulla nostra economia aveva spiegato il sindaco Bedin dopo aver invocato l'attivazione dell'iter per il riconoscimento dello stato di crisi Abbiamo a cuore le nostre aziende e tutte le attività produttive che stanno subendo ripercussioni negative a causa dell'emergenza Coronavirus».

