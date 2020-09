SOCIALE

PADOVA Il Comune stanzia 60 mila euro per tagliare i costi delle mense e delle rette degli asili alle famiglie numerose. Martedì scorso l'assessore ai Servizi scolastici Cristina Piva, facendo seguito a una proposta del consigliere del Partito democratico Nereo Tiso, ha fatto approvare in giunta una delibera che, a partire dal prossimo 1° novembre, farà scattare degli importanti sgravi in favore delle famiglie che hanno più di 3 figli minori (quindi a beneficiarne saranno i nuclei familiari dai 4 figli in su) e una dichiarazione Isee fino a 26.000 euro. I benefici riguarderanno gli iscritti alle scuole materne statali, alle primarie e alle medie. Uno sconto che, mediamente, farà risparmiare circa 800 euro all'anno per ogni singolo nucleo familiare.

«A beneficiare di questa iniziativa ha spiegato ieri Piva saranno 160 famiglie e 316 bambini. Per quel che riguarda le scuole per l'infanzia, i nuclei beneficiari di questo progetto verranno inseriti in una nuova fascia Isee che consentirà dei risparmi considerevoli». A titolo di esempio, per un per un bambino della materna in fascia Isee 3 (dai 6.001 agli 8500 euro) la retta scenderà dagli attuali 74 euro a 58. «Per quel che riguarda le mense, poi ha detto ancora l'assessore Mediamente il risparmio sarà di 1 euro a pasto. Questo significa, più di 20 euro al mese per bambino». Per questioni organizzative, gli sconti su rette e mense scatteranno, appunto, a partire dal 1° novembre. «Abbiamo portato casa un risultato molto importante a cui lavoravamo da mesi ha detto, invece, Tiso Le agevolazioni, infatti, avrebbero dovuto entrare in vigore già la sorso inverno. L'emergenza Coronavirus, però, ha bloccato tutto e quindi siamo riusciti a far approvare la delibera solamente adesso».

«Le politiche in favore delle famiglie numerose sono fondamentali perché chi ha più figli, è anche più esposto alla povertà- ha concluso l'esponente Dem A livello nazionale, infatti, il 16.6% dei nuclei familiari con più di 3 figli vive un stato di povertà assoluta. Questo significa non avere con regolarità un pasto proteico, non poter riscaldare la propria casa ed essere impossibilitati a far fronte a qualsiasi spesa non prevista».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

