PADOVA Le concentrazioni di Pm10 non registrano flessioni, quindi fino a domani resta in vigore il semaforo arancione. Questo significa che a rimanere in garage in città saranno anche gli Euro 5 diesel. Complessivamente i blocchi riguarderanno 284mila mezzi. Blocchi che, a partire da sabato prossimo, dovranno rispettare la tradizionale pausa natalizia.

Nello specifico, dal 18 al 26 dicembre la sospensione sarà applicata con qualsiasi livello allerta. Dal 27 dicembre al 6 gennaio, invece, le limitazioni rimarranno congelate solamente con l'allerta verde o arancio. Se, invece, scatterà il rosso, dal 27 dicembre torneranno regolarmente i blocchi del traffico e i veicoli torneranno dunque a fermarsi.

In questi giorni, intanto, la polizia locale ha intensificato i controlli. Martedì scorso, per esempio, sono stati fermati 211 veicoli e sono state elevate 3 multe per il mancato rispetto delle limitazioni del traffico. Anche quest'anno, dunque i provvedimenti sono strutturati su livelli di allerta, da verde a rosso, in funzione della qualità dell'aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il Pm10 e alle previsioni meteo che verranno comunicati da Arpav.

Come di consueto, i blocchi con il semaforo verde sono in vigore in tutto il territorio comunale (ma non sulle tangenziali e in zona industriale) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Con il passaggio all'arancione o al rosso, però, le limitazioni vengono applicate anche durante il fine settimana. Rispetto all'anno scorso ci sono altre novità: con semaforo arancione, oltre agli Euro 4 diesel, devono rimanere appunto in garage anche gli Euro 5 diesel. Lo stop scatta anche per i mezzi a benzina Euro 2.

Nel dettaglio con il semaforo verde non possono circolare i mezzi privati Euro 0 e Euro 1 a benzina e gli Euro 1, euro 2 e Euro 3 diesel. Stop anche per moto e scooter Euro 0. In caso di semaforo arancio, invece, devono rimanere il garage anche le auto Euro 4 ed Euro 5 diesel e i mezzi commerciali Euro 1,2,3,4 diesel. Con il semaforo rosso, poi, dalle 8.30 alle 12.30 non possono circolare neppure gli Euro 5 diesel commerciali. Chi non rispetta i divieti viene sanzionato con multa da 164 euro.

Novità anche sul fronte delle deroghe. Facendo car pooling (più persone in una sola auto) i genitori possono portare i figli a scuola anche se la loro automobile rientra nelle categorie penalizzate dai blocchi. Libera circolazione anche per gli over 70 che hanno un'auto obsoleta. Da qui alla prossima primavera, poi, si terranno delle domeniche ecologiche: il 23 gennaio, il 20 febbraio, il 20 marzo e il 24 aprile. Complice anche il Covid, si è deciso infine di annullare due eventi ad alto contenuto di inquinamento atmosferico, ovvero i fuochi d'artificio della notte di San Silvestro e la Befana in Prato.

