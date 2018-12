Smog, limiti superati ma niente blocco auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPADOVA Il sindaco Giordani ha deciso: in questi giorni e fino a Santo Stefano compreso, le auto correranno anche se lo smog sarà sopra i limiti. L'alternativa era vietare la città nelle ultime ore degli acquisti e il giorno stesso di Natale a 333mila veicoli, il 40 per cento del parco circolante in tutto il territorio della provincia. Così prometteva il bollettino dell'Arpav che, avendo rilevato un superamento del limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria, aveva disposto il livello di allerta arancio. Quello che...