Smog, da ottobre tornano i blocchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPADOVA Scatta il conto alla rovescia per i blocchi del traffico. Blocchi che saranno uguali in tutti e 7 i capoluoghi di provincia del Veneto. Non solo. Palazzo Moroni torna a chiedere alla Regione di fa scattare lo stop alla circolazione in tutta la cintura urbana.Tornano il primo ottobre le misure per il contenimento dell'inquinamento previste dall'accordo padano. Non sono previste sostanziali novità rispetto all'anno scorso: a rimanere in garage dal lunedì al venerdì saranno, infatti, gli Euro 1, 2 e 3. Dopo 4 giorni consecutivi...