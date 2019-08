Smascherato il furbetto dei rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABANO La Polizia locale multa un cittadino per avere abbandonato i rifiuti lungo la strada e il sindaco diffonde sul web la contravvenzione. È la prima volta che accade, dopo la decisione dell'amministrazione aponense di potenziare i controlli per contrastare i furbetti del cassonetto che da settimane imperversano su tutto il territorio di Abano, trasformandone molte zone in vere e proprie mini discariche a cielo aperto. Federico Barbierato ha deciso di rendere pubblico il provvedimento, stralciando ovviamente i dati anagrafici. Sulla sua...