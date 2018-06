Smascherato dal cane, manda all'ospedale due poliziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIPADOVA Smascherato dal cane antidroga con 20 grammi di marijuana al parco Europa, ferisce due poliziotti per cercare di fuggire. È finito così dietro le sbarre un nigeriano di 44 anni, Emmanuel Njoku, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per spaccio. È successo martedì pomeriggio durante un'intensa giornata di controlli messi in atto dagli agenti delle Volanti, del reparto prevenzione crimine e del gruppo cinofilo, che con il cane Zeus hanno passato in rassegna le zone della Stanga e della...