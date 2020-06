SANITÀ

MONSELICE Erano state montate in fretta, quando non c'era un solo minuto da perdere perché all'ospedale di Schiavonia era entrato il coronavirus. Ieri, a più di quattro mesi di distanza da quel fatidico 21 febbraio in cui tutto è iniziato, le dodici tende della protezione civile posizionate all'esterno sono state smontate. Per rimuovere l'accampamento blu che contava 96 posti letto, la protezione civile dell'intera provincia ha lavorato tutta la giornata. Erano circa un centinaio i volontari del gruppo provinciale di Padova insieme ai colleghi dei distretti del Camposampierese, Medio Brenta, Conselvano, Padova Sud, Padova Nord Este, Piovese, Bassa Padovana e Montagnanese che alle 6 di ieri mattina erano già operativi per dare ancora una volta il proprio prezioso contributo. Quelle tende, simbolo dell'emergenza a cui l'ospedale ha dovuto fra fronte, le hanno pulite e piegate una a una prima di caricarle sui furgoni, dirette al magazzino provinciale, dove resteranno a disposizione nel caso dovessero rendersi necessarie per una seconda ondata di contagi.

Ma la speranza di tutti è che rimangano piegate a lungo. Lo spazio riservato all'accampamento è tornato a essere un viale e un giardino per chi frequenta o lavora all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. L'accampamento era stato allestito la notte tra il 21 e il 22 febbraio, quando la struttura sanitaria era stata blindata perché poche ore prima i tamponi di due anziani di Vo', Adriano Trevisan, 77 anni e il suo amico Renato Turetta, 67, erano risultati positivi. Trevisan non ce l'ha fatta: era morto la sera stessa, verso le 23. Turetta invece era stato trasferito all'ospedale di Padova, dove sarebbe morto dopo qualche settimana. Intanto il Madre Teresa di Calcutta affrontava la propria epopea: il lockdown della struttura, i tamponi, l'evacuazione, la sanificazione, il riallestimento a Covid hospital per l'intera provincia con tanto di proteste da parte degli amministratori della Bassa privata di un punto di riferimento per la sanità ordinaria. E ancora: la progressiva riapertura dei reparti fino al ripristino delle precedenti funzioni. Ieri un ulteriore segnale di ritorno alla normalità è arrivato proprio dallo smantellamento delle tende che in questi quattro mesi hanno ospitato centinaia di persone. «Un grazie grande a tutti i volontari per la loro grande disponibilità e professionalità» ha commentato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin dalla sua pagina Facebook pubblicando le foto delle squadre impegnate a smontare le tende. Immagini che racchiudono in sé la fatica di questi mesi ma anche il sollievo nell'essersi lasciati ormai alle spalle una fase così critica.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA