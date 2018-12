Slot fuori orario, bar chiuso 3 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVENTAIn due occasioni ha omesso di rispettare l'ordinanza che limita l'apertura delle slot machine al pubblico. Nei guai è finito il titolare della sala giochi bar di via Risorgimento 35 a Noventa Padovana. Si tratta di un cittadino cinese di 27 anni che ora dovrà pagare una multa complessiva di 332 euro. E' stata inoltre emessa un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Alessandro Bisato che impone la chiusura del suo esercizio commerciale per tre giorni: il 3, 4 e 5 gennaio del prossimo anno. Un danno economico non indifferente per...