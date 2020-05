PALAZZO MORONI

PADOVA Slittano ancora i termini per onorare la prima rata della Tari: per pagarla ci sarà tempo fino al 30 giugno. La giunta Giordani, dunque, torna a tendere la mano ai padovani alle prese con la crisi legata al coronavirus. Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato ieri l'assessore ai Tributi Antonio Bressa che ha fatto approvare in giunta una delibera ad hoc.

«Sì, abbiamo deciso un nuovo deferimento della prima rata della Tari che, originariamente era fissato per il 16 marzo ma che, quando è scoppiata l'epidemia, è stato spostato al 16 maggio ha spiegato l'esponente del Partito democratico - Ci siamo resi conto, però, che questa data può rappresentare un problema per molte famiglie e attività economiche. Di conseguenza la abbiamo ulteriormente rinviata alla fine di giugno. Un termine che vale, appunto, sia per le imprese che per le utenze private».

LA DECISIONE

«Non è un caso che come data sia stata scelta il 30 giugno ha detto ancora l'assessore Si tratta, infatti, del termine ultimo per definire le tariffe del 2020. Per quel giorno contiamo che dal governo arrivino indicazioni chiare su come intervenire sulle tariffe applicate a quelle aziende e attività commerciali che, in teoria, sono chiamate a pagare la tassa sui rifiuti anche per il periodo in cui sono rimaste chiuse e, quindi, non hanno prodotto spazzatura. Il nostro obiettivo è infatti quello di esentare queste imprese dal pagamento della quota variabile della Tari ha concluso Grazie a questa proroga, che dovrà essere ratificata dal consiglio di comunale di lunedì prossimo, ci prendiamo il tempo necessario per dare una risposta alle richieste più che legittime di questi imprenditori».

IL METODO

Tra le altre cose, da quest'anno è stato introdotto un nuovo metodo per calcolare le tariffe da applicare agli utenti, denominato Arera. La nuova metodologia - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio regola, non solo gli aspetti tariffari, ma anche le modalità di spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani. In tutti i casi non bisogna dimenticare che, già l'anno scorso, la Tari ha registrato un aumento medio del 5.7%.

IL VALORE

Ma quanto vale il Tributo comunale sui rifiuti? Il Pef 2019 prevedeva un costo complessivo del servizio di 45 milioni di euro mentre il costo complessivo sul quale si basava il calcolo delle tariffe era calcolato in 42,9 milioni (iva compresa). E quali sono, attualmente, i costi legati al tributo sui rifiuti? A titolo di esempio, un single che abita in una casa da 70 metri paga 109.32 euro all'anno. Una famiglia composta da quattro persone che vive in una casa da 130 metri quadri, poi, paga 255.46 euro. Più impegnative sono, invece, le cifre che riguardano la grande distribuzione. Per un Ipermercato da 3000 metri quadri si devono corrispondere 18.450 euro. Un capannone industriale da 2000 metri quadri se la deve vedere, infine, con una bolletta della spazzatura da circa 7.240 euro.

Alberto Rodighiero

