Si sono riuniti in tarda mattinata lungo l'argine del Piovego, davanti all'ingresso dell'omonima mensa universitaria gestita dall'Esu, che è uno dei punti ristoro più frequentati dagli studenti padovani. Il tutto per ribadire fermamente la contrarietà all'obbligo del Green pass per accedere alle strutture universitarie, che prevede che appunto in mensa chi è sprovvisto della certificazione non possa consumare il pasto seduto ma soltanto...