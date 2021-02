Silvia Spinello, titolare del Bar Room 49 di via Valmarana a Noventa Padovana, ha utilizzato il periodo di chiusura dei locali causa restrizioni Covid-19 per mettere a nuovo il suo esercizio commerciale.

Oggi è il grande giorno, la fine di un incubo. Come lo sta vivendo?

«Stiamo completando gli ultimi ritocchi, ma ormai ci siamo. Metteremo a disposizione un bar ancora più confortevole. Finalmente potremo riprendere a lavorare, il contatto con il pubblico è la benzina della nostra professione. Mi auguro che tutto andrà bene. Non vedo l'ora di poter nuovamente incontrare la mia clientela».

Cosa ne pensa del servizio take away che ha caratterizzato gli ultimi mesi?

«Lo considero un brodino, lo si fa per non perdere i clienti e per garantire un servizio, ma gli incassi sono da fame e non bastano neppure per pagare le spese».

Ecco, proprio i costi di gestione: come avete fatto a sopravvivere in questo difficile periodo?

«Con tanti sacrifici, andando ad intaccare i risparmi di una vita, bussando alle banche per avere un briciolo di aiuto. Penso di parlare a nome di tanti altri miei colleghi. Questa pandemia ci ha distrutto, adesso speriamo a poco a poco di tornare a regime».

Cosa si sente di dire alla sua clientela?

«Prima di tutto la ringrazio a prescindere. Poi a chi frequenterà nei prossimi giorni il mio bar desidero rimarcare come l'igiene sarà ancora più rigorosa di prima, condannerò ogni forma di assembramento, ma tutti potranno ricevere un servizio».

Cesare Arcolini

