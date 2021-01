L'ESPERIENZA

PADOVA C'era anche il sindaco di Borgo Veneto Michele Sigolotto tra i dipendenti dell'Ulss6 Euganea che ieri si sono sottoposti al vaccino anti Covid. Sabato 2 gennaio, ore 14.30: una data che il 44enne ricorderà a lungo, dopo un anno in cui la Bassa padovana è stata uno dei fronti più colpiti dal virus durante la prima ondata: dal cluster di Vo' alla casa di riposo di Merlara, passando per l'ospedale di Schiavonia riconvertito a Covid hospital tra le proteste di tanti cittadini e amministratori locali, compreso lo stesso Sigolotto, che non hanno mai smesso di chiedere garanzie per la sanità ordinaria.

Ieri, nella stessa struttura in cui il sindaco lavora come amministrativo in forza alla direzione medica, un infermiere suo compaesano gli ha iniettato il vaccino. «Oggi è toccato a me ha scritto subito dopo sul suo profilo Facebook pubblicando una foto della puntura Essendo persona esposta ho accettato di sottopormi al vaccino Sars-Cov-2 per proteggere la mia salute, quella dei miei famigliari e di tutti quelli che hanno contatti con me. Ma ho accettato soprattutto perché credo nella ricerca scientifica e perché questo virus deve essere sconfitto e noi tutti dobbiamo tornare liberi. Troppe persone in solitudine ci stanno lasciando. Ognuno è libero di scegliere, pensiamoci bene. Io ho scelto».

Quando l'azienda ospedaliera gli ha proposto l'immunizzazione, Sigolotto non ha avuto dubbi: ha accettato subito, aspettando poi il proprio turno. Ieri insieme a lui c'erano anche medici e infermieri: «Loro sono i veri eroi di questa pandemia afferma a cui deve andare tutta la nostra gratitudine. Combattono in prima linea da febbraio per curare i malati e adesso ci sono una volta per la campagna di vaccinazione. Ricordiamoci che si stanno esponendo in prima persona: anche loro hanno famiglia. Non è così scontato». E se ieri pomeriggio Sigolotto si è vaccinato in quanto dipendente dell'azienda sanitaria locale, il 44enne non dimentica l'altro suo ruolo: quello di primo cittadino.

«Anche i sindaci dovrebbero essere considerati una categoria a rischio afferma I numerosi contatti istituzionali e con la popolazione li espone al al virus. Sarebbe opportuno tenere conto di questo, inserendoli nel calendario delle vaccinazioni, nei tempi e nei modi opportuni». Da marzo a oggi si è sottoposto a ben 12 tamponi: tutti negativi. Domani farà il tredicesimo, confidando di mantenere il trend. Lo scorso luglio nel suo Comune era scattato il tracciamento dei contatti a seguito del ricovero in gravi condizioni di un imprenditore agricolo di 58 anni. Borgo Veneto temeva di trovarsi di fronte a un cluster, per fortuna rimasto circoscritto alla famiglia dell'agricoltore e a poche altre persone. Al contagiato il Covid è costato ben 84 giorni di ospedale, mentre altri suoi compaesani non hanno più fatto ritorno dalla Terapia intensiva. Attualmente il paese conta una settantina di positivi, di cui 4 ricoverati. Da qui l'appello del sindaco: «Invito tutti a rispettare le regole, come abbiamo fatto in questi giorni di festa».

