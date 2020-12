La Casa di Riposo di Noventa Padovana raddoppia. L'accordo sottoscritto lo scorso 11 dicembre con il comune di Stra (Venezia), garantirà il subentro nella gestione della residenza per anziani non autosufficienti di Stra di via Zanella dall'inizio del prossimo anno e per 4 anni. L'attuale capienza della struttura è di 80 ospiti residenti e dieci utenti del centro diurno. Assieme ai 96 ospiti residenti e 20 del centro diurno di Noventa Padovana, nasce una importante realtà di 176 posti letto oltre a 30 utenti accolti nelle attività diurne. L'ente favorirà la continuità dell'assistenza e dell'organizzazione esistente, creando nuove sinergie sia per le attività che per i contratti di forniture e servizi, nell'ottica di un continuo miglioramento e aggiornamento dell'assistenza socio-sanitaria. L'intento è quello di diventare, sempre più, un punto di riferimento per la terza età e per le persone fragili, dando adeguate risposte alle famiglie in difficoltà e serenità e benessere agli anziani. «Si auspica - afferma il direttore Davide Colombo - di attivare inoltre ulteriori collaborazioni per l'assistenza domiciliare, già attiva a Noventa Padovana e altri comuni padovani». In questo periodo storico caratterizzato dall'emergenza Coronavirus i vertici della Casa di riposo di Noventa metteranno in campo tutte le risorse possibili per contrastare il virus. Gli ultimi dieci giorni sono stati piuttosto pesanti sul fronte dei numeri. Oltre a tre decessi, si sono registrate undici positività tra le operatrici socio sanitarie. Sia il presidente Denis Cacciatori che il direttore Davide Colombo hanno già preso accordi per nuove assunzioni in modo tale da non lasciare scoperto alcun servizio e consentire al personale presente di poter effettuare turni non massacranti. Ad oggi gli ospiti positivi sono 42 su 96.

