PADOVA «Da novembre ad oggi sono 17 i fine settimana dove i 1.300 centri commerciali d'Italia sono chiusi: 40mila punti vendita chiusi sabato e domenica, 780mila dipendenti che lavorano direttamente per i negozi dei centri commerciali: aiutateci o consentiteci di lavorare anche in quei giorni». É garbato, ma forte, l'appello lanciato da Riccardo Capitanio, presidente provinciale della Federazione Moda Italia, sulla grave crisi che stanno subendo le attività dei centri commerciali. «Abbiamo investito su sanificazione, vigilanza, dispositivi per il conteggio dei visitatori e molto altro ancora - prosegue Capitanio - Abbiamo avuto la responsabilità di non protestare e nemmeno vogliamo creare una lotta tra commercianti di centri storici e mercati, che restano aperti, ma queste regole vanno modificate».

Il presidente di FederModa fa notare che «ad oggi non si è visto nessun ristoro, così non dureremo in eterno». «Dietro ad ogni attività c'è un imprenditore, dietro ad ogni negozio ci sono persone che lavorano con professionalità e passione, se non vogliono prevedere aiuti per noi, come è stato finora, almeno fateci aprire anche nei fine settimana; questo chiediamo alle istituzioni». A Piazzagrande, lo storico centro commerciale di Piove di Sacco, per esempio sono stati fatti nei mesi scorsi importanti investimenti. Nel 2020, a seguito della pandemia, la società che gestisce la struttura, che ha circa 50 negozi al suo interno, ha deciso di spendere 110mila euro per la sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, rispetto ai 70mila che di solito venivano impiegati per questo scopo, un investimento importante per la salute di operatori e clienti. Per esempio la pulizia delle superfici viene effettuata tre volte al giorno dagli addetti al servizio di igienizzazione. Un manutentore della ditta incaricata di seguire l'imponente centrale termica situata sul tetto del centro commerciale, verifica ogni giorno il corretto andamento delle pompe e delle caldaie, ma soprattutto l'impianto di areazione ad anello. Qui infatti si svolge una funzione delicata: una volta alla settimana i possenti filtri dell'aria vengono sostituiti, per consentire una migliore qualità dell'aria che viene immessa nelle strutture interne del centro. Si tratta di un impianto alimentato ad acqua, che poi viene purificata, verificato anche attraverso sonde che segnalano immediatamente le eventuali anomalie, alle quali il tecnico, reperibile in pochi minuti, provvede.

A Piazzagrande nei mesi scorsi hanno fatto anche una analisi sui tempi di permanenza all'interno del centro: prima della pandemia mediamente un cliente restava tra i 40 e i 45 minuti, ora invece il tempo si è ridotto a 35 minuti. I vigilantes interni, se vedono un cliente senza mascherina, glielo fanno notare e, qualora l'avesse dimenticata, gliene forniscono una. Il sistema interno di videosorveglianza del centro commerciale del capoluogo della Saccisica poi è in grado di verificare anche il contingentamento delle presenze: sono tre persone per ogni 40 metri quadri di superficie, il centro è di 19.500 metri quadrati, dunque può ospitare in sicurezza 1.462 persone contemporaneamente nel rispetto delle norme in vigore, lavoratori compresi, in tutto circa 500 distribuiti su più turni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

