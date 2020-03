Una piattaforma digitale per imparare le regole della sicurezza sul lavoro, per aggiornare la propria professionalità e per trovarsi pronti non appena l'emergenza terminerà. La Niederstätter Academy, centro di formazione per operatori di macchine edili, dipendenti e datori di lavoro del settore delle costruzioni e non solo, apre Digital School con corsi di aggiornamento rivolti agli operatori di tutti i settori, su diversi argomenti tra cui, appunto, quello fondamentale della sicurezza sul lavoro. In considerazione della difficile situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza nazionali e locali, anche le sedi di Niederstätter sono chiuse dalla scorsa settimana. L'azienda però vuole affrontare questo momento nel miglior modo possibile, utilizzando il prezioso tempo a casa per prepararsi alla ripresa di tutte le attività. E, proprio per questo motivo, i tradizionali corsi dell'Academy si spostano ora online. «I contenuti della Digital School della Niederstätter Academy sono comunicati in modo semplice e comprensibile tramite video e diapositive illustrative racconta Daniela Niederstätter, membro del consiglio direttivo e prossima generazione dell'azienda familiare - Riteniamo questo strumento utile per regalare una giusta formazione a tutti i nostri clienti seguendo le giuste misure di sicurezza, fondamentali in questo momento».

