PADOVA «Chiusura e presidio di Prato della Valle hanno portato al risultato sperato: nessuna rissa, nessun assembramento». Il questore Isabella Fusiello è soddisfatta di come sono andate le cose ieri, a una settimana dalla rissa sull'isola Memmia. «La situazione era piuttosto critica anche nella zona del retroduomo, dove fanno la spola dal Prato i gruppetti di ragazzi che hanno creato problemi in passato. Per questo abbiamo aumentato anche lì i controlli».

Quella di Prato della Valle è una zona delicata, precisa il questore: «C'è il mercato, ci sono bambini che giocano. I ragazzi che si sono resi protagonisti la settimana scorsa (e anche in altre occasioni) per assembramenti e botte, sono molesti. Il rischio che scoppiasse una nuova rissa era concreto e non potevamo lasciare che succedesse. Direi, dunque, che è andata bene».

Per ordinare l'isolamento Giordani si è rifatto all'ordinanza Zaia del 9 febbraio nella quale per contenere il virus si invitano i sindaci a disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Dunque se mille giovani si radunano c'è un rischio sanitario moto alto.

Il secondo aspetto pertiene alla situazione particolare che si stava creando. Da qualche sabato infatti le forze dell'ordine stavano monitorando una concentrazione di giovani che andava aumentando. Italiani e stranieri arrivavano a frotte. Poi l'altro sabato si è scatenata la rissa e da quel momento era logico che bisognava intervenire. E infatti nell'ordinanza Giordani la chiusura viene giustificata così: Considerati recenti episodi, riportati anche dalla stampa locale, che hanno visto protagonisti numerosi ragazzi nel centro cittadino ed in particolare presso l'Isola Memmia di Prato della Valle ritrovarsi in folti gruppi nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio, addivenendo tra di loro anche ad alterchi e comportamenti corali sfocianti ai limiti della rissa.

