«Siamo al record per consumo di suolo e Padova est non aiuta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGAMBIENTEPADOVA «Padova è maglia nera per il consumo. Ma la nuova legge regionale che detta regola più stringenti ai comuni prevede una deroga per edifici pubblici come l'ospedale». In effetti Sandro Ginestri, di Legambiente pone un problema veritiero. L'impatto del nuovo policlinico a Padova est sconvolgerà un intero quadrante. Basti pensare alla superficie, 520mila metri quadrati, sei volte la fiera. Una preoccupazione che era stata fatta propria anche da Coalizione (da sempre favorevole alla ristrutturazione del Giustinianeo) che in...