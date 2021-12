Si stava preparando a morire. Con il respiro che veniva meno per colpa del virus. E per 26 giorni ha visto solo occhi, perché chi si avvicinava a lei doveva indossare lo scafandro. Nonostante la gravità della situazione, però, era serena e di quell'incubo paradossalmente ha solo un ricordo positivo, che sintetizza in due parole: buona sanità. Suor Miriam, fondatrice e anima di Casa Priscilla, dal Covid è guarita, che se le conseguenze sul suo fisico di 82 anni ancora le avverte.

Come si sente 12 mesi dopo il contagio?

«Sto bene. A dicembre 2020 sono stata in punto di morte perché è comparsa una polmonite con focolaio. Non sapevo di essere così grave e il primario del reparto dove sono stata ricoverata 13 giorni ha detto che sono stata graziata. Altre due settimane le ho trascorse a Casa colori, reclusa: venivano a farmi i tamponi e a visitarmi».

Che cosa ricorda della degenza?

«La bontà, la dolcezza e la disponibilità di medici, infermieri e operatori. La mia riconoscenza va questo esercito che alimenta la buona sanità. Avevo difficoltà a respirare, il casco con l'ossigeno e pregavo. E chi con lo scafandro si avvicinava per rifarmi il letto diceva Suora, questa cosa è un bene, perché poi la gente diventerà più buona. Io non avevo paura di morire e ho sempre pensato che i pensieri negativi alimentano il Covid. Raccomando a chi si ammala di non avere mai paura, ma di accettare quello che viene con l'animo in pace»,

Cosa si sentiva?

«Tanta fatica a respirare, ad alzarmi e a parlare, sintomi rimasti anche quattro mesi dopo la guarigione. Venti giorni fa ho fatto gli ultimi controlli in Pneumologia, sono migliorata. E infatti sento che sto facendo progressi. Prendo le mie pastigliette, ad agosto ho fatto la prima dose di vaccino Pfizer, a gennaio ho prenotato la seconda. Faccio quello che mi dicono i medici: mi hanno salvato la vita e a loro va tutta la mia gratitudine».

Come si era contagiata?

«A casa Priscilla su 25 tamponi effettuati 17 erano positivi. L'ho preso da una delle nostre mamme, positiva assieme alla bimba di 4 anni: lavorava in stazione e si occupava proprio delle disinfezioni».

Nicoletta Cozza

