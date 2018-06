Si schianta e muore vicino al suo negozio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTECASTELFRANCO Scooter contro auto, muore il maestro della scarpa. La tragedia ieri poco prima delle 10 in via Damini, all'incrocio con via Canova, a Castelfranco, dove Michele Pasinato, 50 anni, residente a Tombolo, sposato e padre di due figli ha da tempo un avviato negozio di calzolaio.L'IMPATTOImmediati i soccorsi, anche quelli prestati da un'infermiera che stava passando, e dei vigili del fuoco, che hanno la caserma poco lontano. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro è ora al vaglio della polizia...