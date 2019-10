Si scaglia contro vigili e poliziotti, due feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Padova piange i due poliziotti uccisi a Trieste. Ma anche in città, ieri mattina, si sono vissuti momenti di tensione, tanto che in Tribunale, per bloccare uno straniero che aveva dato in escandescenze davanti al giudice, sono dovuti intervenire, oltre ai poliziotti delle Volanti che l'avevano arrestato dopo che aveva mandato in ospedale due vigili urbani, anche cinque carabinieri della polizia giudiziaria. L'uomo, un ghanese irregolare di 31 anni, giovedì aveva infastidito i clienti di una gelateria in Prato della Valle e poi...