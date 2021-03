Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLICAMPOSAMPIERO Si erano riuniti nel parco e sono finiti nei guai. A Camposampiero, circa venti giovani, quasi tutti minorenni, l'altra sera sono stati mandati via da un'area verde del centro dal custode. Disturbavano e soprattutto si erano riuniti senza mascherina. Non contenti i ragazzi, invece di disperdersi, hanno continuato a fare gruppo in via Palladio all'altezza della galleria delle Torri convinti di rimanere impuniti. Decine...