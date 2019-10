Sì, il muro fece scalpore ma lo rifarei pure adesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La cosa che mi colpiva di più di via Anelli, prima dello sgombero, erano i bambini che giocavano in cortile. Nigeriani, maghrebini, qualcuno italiano: bellissimi, vivacissimi, inconsapevoli della problematica dei sei edifici dove abitavano e quindi pieni di allegria. Sì, perché via Anelli è ricordata come luogo di degrado, e lo era. Lo spaccio faceva registrare una costante presenza di pusher e gli abitanti non ne potevano più. Ma era anche un piccolo universo: c'erano una cucina etnica, che vendeva cibi africani, o maghrebini, a...