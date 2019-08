Si fa iniettare l'eroina, si sente male e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FATTOPADOVA Voleva provare l'eroina, ma non sapeva bucarsi. Così è finito a casa di un noto spacciatore di Cittadella, che non solo gli ha venduto la dose, ma glie l'ha anche preparata nella siringa e iniettata nella vena.Si è sentito male nel giro di pochi secondi Federico Bertollo, 23 anni. Non riusciva a respirare, poi ha perso i sensi. Il pusher ha chiamato disperato il Suem, ma quando i sanitari sono arrivati, per il giovane non c'era più nulla da fare. Hanno provato a rianimarlo, ma il suo cuore aveva ormai smesso di battere per...