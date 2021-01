IL CROLLO

PIAZZOLA SUL BRENTA A Natale la videochiamata di auguri con i familiari dal centro anziani Camerini. Come sempre lucidissima e felice, la signora Maria Mion con i suoi 98 anni portati benissimo. Distante fisicamente per i noti motivi di sicurezza sanitaria, ma vicinissima nello spirito e con il cuore, ricambiata dalle figlie Franca e Stefania (un'altra figlia è mancata nel 2003). Due giorni dopo ecco giungere la notizia della positività al Coronavirus che lei stava affrontando tutto sommato bene. C'è stato però un crollo improvviso, tant'è che venerdì scorso si è reso necessario il ricovero nell'ospedale di Cittadella dove domenica purtroppo è mancata. Lascia anche i generi Genis e Silvano ed i nipoti Enrico, Luca, Alberto e Michele.

Maria era stata sposata con Giuseppe Marchetto, giocatore di calcio nei campionati di serie B e serie C. Oltre che vestire la maglia del Siracusa e a fine carriera quella del Plateola, ha giocato anche nel Padova per due stagioni. Ruolo di difensore, debutto il 14 ottobre del 1945 e ultimo match il 6 luglio del 1947. Seguito dalla signora Maria nei campi di gioco, come pure al suo fianco quando, appese le scarpe al chiodo, ha avviato un'attività nel settore dell'imprenditoria agricola, un allevamento avicolo a Piazzola. Nel 1975 un gravissimo lutto. Maria è rimasta vedova, il marito è stato colpito da un infarto tanto improvviso quanto fatale. L'attività è stata quindi chiusa. «Mamma stava bene considerata l'età, certamente era lucidissima - ricorda la figlia Franca - stava affrontando senza problemi la positività al Covid. Non ci aspettavamo questo peggioramento delle condizioni di salute, a Natale quando ci eravamo fatti gli auguri stava bene. Alla Camerini, dov'era in questi ultimi anni, la chiamavano tutti la principessa, perché lei era sempre una persona precisa ed attenta. Aveva tanta verve, la sua è stata una vita normale, era molto appassionata di cruciverba». La preghiera di suffragio si svolgerà domani nel Duomo di Piazzola sul Brenta dopo la messa delle 18,30 mentre le esequie si svolgeranno giovedì alle 15, sempre nella parrocchiale. Al termine della celebrazione il feretro verrà cremato.

Michelangelo Cecchetto

