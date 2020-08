LA SOSPENSIONE

PIOVE DI SACCO Isolamento fiduciario per il vice parroco del Duomo: a darne notizia lo stesso sacerdote, don Giuliano Piovan, vicario parrocchiale dell'unità Pastorale di Piove di Sacco, che in occasione della Festa dell'Assunta non era presente nè in Duomo, nè nella frazione di Piovega, che il 15 agosto festeggia la Patrona. «Ricordo a tutti che l'isolamento fiduciario è una misura esclusivamente precauzionale: non ho assolutamente nessun sintomo, ma sono entrato in contatto con una persona risultata positiva (sta bene anche lei) e il Servizio sanitario mi obbliga ed è giusto così, a mantenermi in quarantena. Nessuno di quanti sono entrati in contatto con me negli scorsi giorni deve preoccuparsi di autoisolarsi o prenotare test di nessun tipo», precisa il sacerdote originario di Casalserugo e molto popolare tra i giovani del capoluogo della Saccisica.

La notizia è stata riportata pure sul bollettino parrocchiale settimanale, che conferma in sostanza quanto detto da don Giuliano in un post pubblicato su Facebook: il vicario infatti è venuto a sapere giovedì 13 che una persona con la quale era entrato in contatto nei giorni precedenti è risultata positiva al Covid-19, seppure asintomatica, ragion per cui, il sacerdote così come altri soggetti che sono state insieme con quella contagiata devono sottoporsi alla misura precauzionale che prevede appunto l'isolamento cosiddetto fiduciario.

In Canonica a Piove, dove il sacerdote risiede, si sono subito organizzati, con pasti confezionati appositamente per don Giuliano, che dovrà restare in isolamento totale fino al prossimo giovedì 20 agosto.

Il sacerdote, notoriamente vulcanico e molto apprezzato dai giovani, ma anche dagli adulti per lo stile cordiale, ha preso la cosa con assoluta filosofia: In maniera alternativa, dalla mia stanza mi unisco alla Cena della Comunità della parrocchia di Piovega che festeggia oggi la sua Patrona, Santa Maria Assunta. Desidero, ha scritto, augurare buone giornata festive a tutti, ma in particolare alle mie comunità dell'unità Pastorale Piove di Sacco, perchè proprio a Piovega, che fa parte dell'unità Pastorale, don Giuliano celebra la messa festiva frequentemente.

E aggiunge: Ora ho tempo per pregare con calma e riposarmi: due aspetti che spesso trascuro, ammette don Giuliano al quale sono arrivati subito numerosi messaggi di auguri e pronto ritorno nelle cinque parrocchie dell' Unità.

Nicola Benvenuti

