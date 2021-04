Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALLA OVALEHa passato la palla. Si dice così nel mondo del rugby che lui tanto amava e per il quale si era speso con passione. Placcato da quell'ultimo nemico invisibile: il Covid-19. Paolo Andreose, 61 anni originario di Valle San Giorgio di Baone, ex presidente del C'è l'Este Rugby, nonché noto imprenditore nel settore del verde, è morto ieri mattina. Ha lottato con tutte le sue forze ma non è bastato: il suo corpo già messo a dura...