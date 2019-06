Si apre al parco Mostar La bottega dei ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEGROTTONovità in vista per il parco Mostar. Un progetto avviato dal Comune intende trasformare l'area verde in un grande luogo di aggregazione per i giovani. Nei prossimi giorni la casetta in legno utilizzata dagli anziani dell'associazione Anteas, a convenzione ora scaduta, verrà chiusa per interventi di ammodernamento e subito dopo sarà riaperta per due pomeriggi la settimana dal nuovo Informagiovani, gestito dalla cooperativa La bottega dei ragazzi. Gli aderenti all'Anteas non rimarranno comunque privi di un luogo di ritrovo. A loro...