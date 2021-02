I CENTRI SPORTIVI

PADOVA Pronti ma diffidenti. Il comitato tecnico scientifico ha dato il suo via libera alle regole che aveva stilato il Ministero dello Sport, un primo passo concreto per la riapertura di palestre, centri sportivi e piscine dal 5 marzo, giorno di scadenza del decreto Conte. I gestori padovani tirano un sospiro di sollievo ma restano sul chi va là.

«È tanto tempo che ci illudono, che dicono si apre e poi non è vero dice Daniela Bardelle, direttrice di PadovaNuoto di via Decorati al valore civile Sono perplessa, ecco. Attendevamo da tempo qualche passo in avanti e abbiamo tutti tanta voglia di ricominciare a lavorare, con tutte le precauzioni del caso. Quindi che si dia la possibilità di riaprire è sicuramente positivo ma per le piscine ci sono delle regole che non mi entusiasmano».

Nel nuovo protocollo si parla di 10 metri quadrati di acqua per ogni persona in vasca oltre al già noto divieto di usare docce e spogliatoi. «Vorrebbe dire avere 5 persone per vasca spiega Bardelle Prima i metri quadrati erano 7 e già potevamo organizzarci. Dovremo fare una valutazione perché i costi di gestione di una struttura come la nostra sono importanti, dobbiamo capire se vale la pena riaprire a queste condizioni».

Nonostante tutte le difficoltà che le nuove regole potrebbero portare, molti gestori di palestre non si stanno preparando: sono già pronti perché hanno continuato ad aggiornare la propria organizzazione interna man mano che arrivavano novità nel corso dei mesi. «Potrei aprire anche domani esclama Stefano Leorato della Fitness Formula in galleria San Carlo Sono contento che almeno si parli della questione perché sembrava si fossero dimenticati di noi. Diversi clienti mi chiamano per avere notizie, anziani, cardiopatici, persone con problemi muscolari che mi dicono di star male perché non si muovono. Però metto le mani avanti: dobbiamo aspettare che il nuovo governo recepisca quanto dice il comitato tecnico scientifico».

Infatti non è ancora ufficiale la riapertura il 5 marzo: il governo che si formerà nei prossimi giorni dovrà firmare un provvedimento ad hoc perché il nuovo protocollo possa avere valore. Se il protocollo non dovesse subire modifiche palestre, centri sportivi e piscine resterebbero chiusi solamente se la loro regione fosse zona rossa, mentre tra zona arancione e gialla ci sarebbero delle differenze ma di fatto sarebbero aperti.

«Ci sono ancora tante cose da chiarire in ogni caso fa notare Chiara Bertozzo, titolare dello studio Smart Body a Ponte San Niccolò Per esempio non si capisce bene se si parli di attività individuali uno a uno o di allenamenti individuali. Nel primo caso vuol dire che in palestra dobbiamo esserci io e un cliente, nel secondo caso significa che un numero contingentato di persone può usufruire degli spazi contemporaneamente. Comunque è un bene che si muova qualcosa e si sta muovendo anche a livello locale. So che il consiglio comunale di Padova ha approvato una mozione che sancisce la volontà di riaprire le palestre partendo dai centri sportivi comunali».

Un'altra questione sta facendo discutere il mondo dello sport. In questi giorni il consiglio direttivo della divisione calcio paralimpico e sperimentale ha deciso di sospendere definitivamente tutti i propri campionati. Un provvedimento che non è passato inosservato e sta creando un certo malumore.

«È discriminazione afferma Jacques Muvumbi, calciatore di calcio a 5 nella quarta categoria del Padova Non capisco quale sia la differenza tra un calciatore normodotato e uno disabile dal punto di vista del contagio. Questa è un'ingiustizia bella e buona. Togliere lo sport a un atleta, che sia disabile o meno, è come togliere l'aria che si respira, è un danno psicologico».

