PADOVA Sono gravissime le condizioni del professor Giuseppe Basso, già direttore della Clinica di Oncomatologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria, ricoverato in Rianimazione per Covid ormai da oltre quattro settimane. Un ulteriore peggioramento è intervenuto nella notte tra lunedì e martedì, ieri il quadro clinico si è stabilizzato pur rimamendo molto, molto serio.

Basso, settantatrè anni compiuti il 10 gennaio scorso, laureatosi in Medicina e chirurgia nel 1974 all'Università di Padova, quindi specializzatosi in Ematologia clinica e di laboratorio e in Clinica pediatrica, è stato professore ordinario di Pediatria, direttore del Dipartimento Salus Pueri, presidente del corso di laurea in Infermieristica pediatrica, nonchè presidente dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Grande sportivo, tennista, il fisico tonico e asciutto, il piglio gioviale, il professor Basso - padre di un bambino di 7 anni - per molto tempo è stato direttore della Clinica di Oncoematologia pediatrica in qualità di successore di Modesto Carli, a sua volta subentrato a Luigi Zanesco. Tra i casi più spinosi da lui trattati, quello di Eleonora Bottaro, la giovane padovana morta di leucemia a 18 anni dopo che i genitori avevano rifiutato la chemioterapia. Lui, oncologo, ha sempre ripetuto che la ragazza avrebbe avuto una buona probabilità di salvarsi, se affidata alle cure tradizionali. É stato sempre Basso a promuovere, cinque anni fa, uno speciale calendario, il calendario delle giovani guarite, un messaggio di speranza scandito giorno dopo giorno. Tre anni fa è andato in pensione, passando a Padova il testimone ad Alessandra Biffi e spostando la sua attività sul Piemonte dove era stato nominato direttore dell'Italian Institute for Genomic Medicine (Iigm, già Human Genetics Foundation) di Torino, fondazione privata creata nel 2007 da Compagnia di San Paolo, Università e Politecnico di Torino. Promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'insegnamento nel campo della genetica umana, della genomica e della proteomica: queste le finalità dell'Iigm. E in questo contesto Basso ha proseguito il programma di rinnovamento della Fondazione.

