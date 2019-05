Sfrattata di casa, narcotizza il figlio poi fugge in auto per ucciderlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA È fuggita in auto, con il figlio di cinque anni privo di sensi, sdraiato nel sedile posteriore. Per farlo stare buono, mezz'ora prima di mettersi al volante l'aveva narcotizzato con gli psicofarmaci. Quindi l'aveva caricato nella sua utilitaria: voleva ucciderlo, prima di togliersi la vita lei stessa. La sua speranza era quella che il piccolo non si accorgesse di quello che stava per succedere, per farlo passare senza dolore dal sonno alla morte. Protagonista della vicenda, che non si è trasformata in dramma solo per...