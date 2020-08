SETTORE PRIMARIO

MONSELICE Dopo il fortunale che si è abbattut domenica, è arriva la conta dei danni. Le perdite sono ancora in via di quantificazione, ma le associazioni di categoria hanno mandato i propri tecnici per una prima stima. A Vanzo, frazione di San Pietro Viminario, e a San Cosma, frazione di Monselice, secondo la Cia, la grandinata e il forte vento hanno danneggiato il 50% dei vigneti. «Per il momento è l'unica segnalazione circostanziata che ci è giunta. sottolinea Cia Padova La tempesta si è scaricata su un raggio molto limitato del territorio provinciale». Sono invece stati risparmiati gli appezzamenti agricoli di Monticelli, nonostante siano stati a loro volta colpiti da un po' di grandine. «I primissimi riscontri spiega il presidente Roberto Betto non evidenziano grosse criticità relativamente alla nostra provincia. In ogni caso, alla luce delle ricognizioni in corso, valuteremo se chiedere o meno lo stato di calamità alla Regione. Va comunque fatto un ragionamento di ampio respiro sui mutamenti climatici, purtroppo oramai consolidati. Per gli imprenditori agricoli rappresentano una potenziale emergenza lunga tutto l'anno: non esiste una stagione che possa ritenersi esente».

Coldiretti e Condifesa evidenziano come i danni maggiori siano stati causati dal vento, con reti antigrandine stappate, ricoveri attrezzi e tetti di annessi rustici danneggiati. Se la grandine è caduta solo in alcune zone circoscritte della Bassa Padovana, spiega invece Coldiretti che «l'acqua caduta in abbondanza ha provocato degli allagamenti in campagna tra le coltivazioni anche nell'Alta Padovana, in particolare nel Destra Brenta tra Carmignano, Fontaniva e San Pietro in Gu». Tornando ai danni causati dalla grandine, Ettore Menozzi Piacentini, presidente di Condifesa, fa sapere che «sono stati colpiti principalmente vigneti con prodotto in raccolta. Altri prodotti colpiti sono soia, orticole e frutticole, in particolare mele e pere». Segnalazioni di danni sono arrivate anche a Confagricoltura. Il presidente Michele Barbetta afferma: «Soprattutto il vento ha fatto qualche danno sui vigneti, in particolare nella zona della Monselice mare. Colpiti più che altro i grappoli di Pinot Grigio, di cui proprio oggi (ieri, ndr) inizia la raccolta. Difficile quantificare ora a quanto ammonterà il danno, perché servirà qualche giorno per accertarlo. Di primo acchito sembra essere stata una tempesta a intensità media, che non dovrebbe avere causato danni ingenti».

Conclude Barbetta: «I Colli e il Basso Padovano sono estremamente fragili ma importantissime per l'economia provinciale, perciò gli agricoltori devono tutelarsi assicurando le coltivazioni, mentre gli enti e le istituzioni devono prendersi cura del territorio. Soprattutto adesso che il clima sta cambiando e, come abbiamo visto dalle immagini in arrivo da Verona, assistiamo sempre più a eventi meteo imprevedibili e disastrosi».

