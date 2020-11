(M.C.) Il Centro servizi di Borgo Bassano è organizzato in sette nuclei funzionali con una capacità ricettiva di una settantina di posti letto. Di questi, cinque nuclei accolgono ospiti non autosufficienti e due nuclei 24 persone con elevato bisogno assistenziale. Alcuni dei posti letto vengono destinati ad accoglimenti temporanei, i cosiddetti ricoveri respiro o sollievo. All'interno lavorano settanta persone. La struttura fa parte del Centro residenziale per anziani di Cittadella che comprende nella città murata una seconda sede, quella di Borgo Padova, la sede storica in attività dal 1861. L'edificio originario è stato recentemente ristrutturato. Gli spazi accolgono oltre al centro anziani con 93 posti, l'hospice Casa del Carmine per 6 malati terminali e l'ospedale di comunità con 15 letti. Ci sono poi il centro residenziale anziani di Villa Breda a Campo San Martino che accoglie una cinquantina di persone e poi il centro servizi Camerini a Piazzola sul Brenta all'interno del quale ci sono il centro anziani con una cinquantina di posti letto e l'unità riabilitativa territoriale in grado di accogliere fino a 12 pazienti che necessitano di riabilitazione estensiva programmata e temporanea (4-6 settimane). Prossima l'apertura a Borgoricco, nella riqualificata Villa Bressanin.

