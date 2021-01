(e.fa.) Prosegue la frenata della pandemia in provincia di Padova. Nel giro di 24 ore sono stati registrati sette decessi legati al Covid-19 e 173 nuovi casi. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero, che fotografa la situazione tra lunedì e martedì. I positivi al tampone scendono ancora a 11.915. Risale lievemente il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali del padovano. Si contano 517 assistiti nei reparti Covid, cinque in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 90 occupano un letto di terapia intensiva. Altre 67 persone sono degenti negli ospedali di comunità, strutture intermedie presenti sul territorio che hanno la funzione di accogliere casi in via di stabilizzazione. Dall'inizio dell'emergenza a oggi sono stati contagiate 55.002 persone, significa che finora circa un padovano su venti è risultato positivo al Covid-19. I negativizzati, e quindi guariti, sono quasi 42mila. Le vittime del coronavirus invece sono 1.177. Si rinnova la chiamata ai pazienti guariti da parte dell'Ulss 6 dell'Azienda ospedaliera per la donazione del plasma. Possono aderire i guariti dai 18 ai 60 anni, ad esclusione delle donne che hanno avuto gravidanze o aborti, così come delle persone con patologie oncologiche o che hanno ricevuto trasfusioni recenti. Info 338.659.8918

