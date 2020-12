LA GIORNATA

PADOVA Quindici varchi a circondare il centro storico e l'assalto respinto grazie ai posti di blocco. Ma il bilancio del fine settimana è una medaglia a due facce. A Palazzo Moroni c'è la soddisfazione per l'efficacia dell'ultima ordinanza firmata dal sindaco Giordani, ma anche la consapevolezza che gli appelli lanciati non sono bastati: gli ingorghi fuori dalle mura hanno dimostrato che senza blocchi e controlli un'altra marea di gente si sarebbe assembrata nel cuore della città. Ecco perché i divieti d'accesso per le auto potrebbero essere riproposti dopodomani, in quello che sarà l'ultimo giorno utile per la corsa ai regali di Natale.

Da oggi a mercoledì rimarrà in vigore l'ordinanza regionale (divieto di muoversi fuori Comune dopo le ore 14 se non per esigenze di lavoro e salute), mentre dal 24 dicembre scatterà il decreto Natale del governo con misure ancor più stringenti. Ma non è tutto: dopodomani nella zona centrale della città potrebbe infatti scattare un nuovo stop agli accessi in auto dalle ore 10 alle ore 19. Lo hanno lasciato intendere prefetto e questore che nelle prossime ore si confronteranno nuovamente con il sindaco.

LE DIFFICOLTÁ

«È andato tutto bene - è il primo commento del prefetto Renato Franceschelli - Questa è una città con mille accessi e non è affatto facile controllarli tutti, ma è stato fatto un grandissimo sforzo. L'unica maniera per evitare gli assembramenti è renderli complicati. Ora valuteremo se replicare le misure. Credo che il 23 dicembre sia un'altra data difficile soprattutto perché - sorride il prefetto - ci sono quelli come me che si prendono sempre all'ultimo per fare i regali. Diciamo che quest'anno bisognerà organizzarsi per tempo».

Sulla stessa linea il questore Isabella Fusiello: «È andata molto bene, rispetto al fine settimane precedente il 30 o il 40% delle persone non è entrato in centro e questo è stato un grosso successo. In più mi preme sottolineare che non ci sono state eccessive discussioni: la maggior parte dei cittadini ha capito. Sono assolutamente favorevole a riproporre misure specifiche nella giornata del 23».

LA PRIORITÁ

Per Giordani quella di oggi sarà dunque una giornata di importanti valutazioni. «Assumere provvedimenti duri non è mai facile ma qui c'è di mezzo la salute di tutti, un bene primario che non conosce colori politici - ricorda - Un sindaco che non decide sulla salute e non ha la forza di prendersi delle responsabilità può cambiare incarico. Il blocco è stato duro e la mattina abbiamo avuto un vero assalto, soprattutto di cittadini di altri Comuni. Avevo messo in conto i disagi ma l'obiettivo era evitare assembramenti fuori controllo. Va detto che uno dei fattori che forse ci ha portato qui è anche il timore di assumere scelte impopolari, ma questa paura va superata. Le forze dell'ordine sono state eccezionali - prosegue -, i collaboratori presenti ai varchi mi hanno riportato alcuni episodi di inciviltà nei loro confronti da parte di automobilisti respinti con rimbrotti, aggressività e toni accesi. A queste persone dico: diamoci tutti una regolata, loro lavorano per noi e siamo il territorio più colpito di una pandemia gravissima e di portata epocale».

Nei giorni scorsi era stato ipotizzato anche un senso unico pedonale in via Roma. «Serve a poco in una realtà come la nostra perché si può anche tutti incolonnati in senso unico, ma se sei a 30 centimetri da chi ti sta davanti poco cambia per il virus - osserva Giordani - Ora puntiamo a capire come proteggere la città anche il 23. Non mi sbilancio, valuteremo con prefetto e forze dell'ordine come agire». Sì, la replica dell'ordinanza è un'ipotesi già pronta sul suo tavolo.

